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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Animation – A la lueur d’halloween Route du Château La Cluse-et-Mijoux

vendredi 23 octobre 2026 · Route du Château · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Route du Château
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif enfant Tarif enfant

La Cluse-et-Mijoux

Animation – A la lueur d’halloween

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30

Organisée par le Château de Joux.
Découvrez les modes d’éclairages dans un fort militaire puis création d’une lanterne avec des motifs d’Halloween. A partir de 7ans (un accompagnateur par enfant).
Sur réservation.   .

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95  contact@chateaudejoux.com

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English : Animation – A la lueur d’halloween

L’événement Animation – A la lueur d’halloween La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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