vendredi 23 octobre 2026 · Route du Château · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Animation – A la lueur d’halloween

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-30

Organisée par le Château de Joux.

Découvrez les modes d’éclairages dans un fort militaire puis création d’une lanterne avec des motifs d’Halloween. A partir de 7ans (un accompagnateur par enfant).

Sur réservation. .

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Animation – A la lueur d’halloween

L’événement Animation – A la lueur d’halloween La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS