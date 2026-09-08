Animation à la Médiathèque, Médiathèque d’Auxonne, Auxonne

Informations pratiques

Animation à la Médiathèque Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque d’Auxonne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Séance dédicace, Michel Dugied, originaire de Tréclun et résidant à Auxonne, présentera son ouvrage « Le patois de Tréclun 3 » consacré au patois de son village natal. L’auteur y valorise ce patrimoine oral encore peu connu.

Médiathèque d’Auxonne 72 rue Antoine Masson Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Séance dédicace, Michel Dugied, originaire de Tréclun et résidant à Auxonne, présentera son ouvrage « Le patois de Tréclun 3 » consacré au patois de son village natal.L’auteur y valorise ce patrimoine…

©Michel Dugied