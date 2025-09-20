Animation à la rencontre des Enfants de la Résistance Hon-Hergies

Animation à la rencontre des Enfants de la Résistance Hon-Hergies samedi 20 septembre 2025.

Animation à la rencontre des Enfants de la Résistance

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les enfants de la Résistance ont 10 ans ! Rendez-vous à la mairie pour fêter l’évènement (avant le jeu de piste sur le Chemin de Mémoire) et réaliser ta carte de Resistance personnalisée !

.

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 17 67

English :

Les enfants de la Résistance are 10 years old! Join us at the town hall to celebrate (before the Chemin de Mémoire treasure hunt) and make your very own Resistance card!

German :

Die Kinder des Widerstands werden 10 Jahre alt! Wir treffen uns im Rathaus, um das Ereignis zu feiern (vor der Schnitzeljagd auf dem Erinnerungsweg) und deine persönliche Widerstandskarte zu gestalten!

Italiano :

I bambini della Resistenza compiono 10 anni! Venite in municipio a festeggiare (prima del gioco del sentiero sul Chemin de Mémoire) e a creare la vostra tessera della Resistenza!

Espanol :

Los niños de la Resistencia cumplen 10 años Acércate al ayuntamiento para celebrarlo (antes del juego de pistas en el Chemin de Mémoire) y crea tu propia tarjeta de la Resistencia

L’événement Animation à la rencontre des Enfants de la Résistance Hon-Hergies a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Avesnois