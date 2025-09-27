Animation à Laon « Poubelle la vie 2 » Laon
Animation à Laon « Poubelle la vie 2 »
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Toute une journée autour du développement durable, avec des ateliers, des jeux, une expo !
RV quartier de Montreuil de 10h à 17h !
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
A whole day dedicated to sustainable development, with workshops, games and an exhibition!
RV quartier de Montreuil from 10am to 5pm!
German :
Ein ganzer Tag rund um das Thema nachhaltige Entwicklung, mit Workshops, Spielen und einer Ausstellung!
RV quartier de Montreuil von 10h bis 17h!
Italiano :
Un’intera giornata dedicata allo sviluppo sostenibile, con laboratori, giochi e una mostra!
Ci vediamo nel quartiere di Montreuil dalle 10.00 alle 17.00!
Espanol :
Un día entero dedicado al desarrollo sostenible, con talleres, juegos y una exposición
¡Nos vemos en el barrio de Montreuil de 10:00 a 17:00!
