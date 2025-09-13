Animation à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault Airvault

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. Chaque samedi en saison estivale, une animation se tient à l’occasion du marché. En septembre, les animations continuent ! Le 13 septembre, venez assister au spectacle de Colin Crapahute, mêlant chansons, accordéon et contes de rues. Retrouvez le programme dans les images. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

