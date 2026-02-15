Animation À vos tubas ! Comm’on lab La Rochelle

Animation À vos tubas !

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Venez jouer à SeaZones, un jeu de société où vous plongerez à la découverte de l’Océan et des liens qui nous unissent.

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

English :

Come and play SeaZones, a board game that lets you explore the ocean and the ties that bind us together.

