Animation À vos tubas ! Comm’on lab La Rochelle

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Venez jouer à SeaZones, un jeu de société où vous plongerez à la découverte de l’Océan et des liens qui nous unissent.
Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
English :
Come and play SeaZones, a board game that lets you explore the ocean and the ties that bind us together.
