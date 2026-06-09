Dompierre-les-Tilleuls

Animation ados Ping pong

Mairie Dompierre-les-Tilleuls Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Tournoi de ping-pong. Avec Mariève Bonnet, animatrice jeunesse. A destination des jeunes de 12 à 17 ans. .

Mairie Dompierre-les-Tilleuls 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Animation ados Ping pong

L’événement Animation ados Ping pong Dompierre-les-Tilleuls a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS