Animation ADREMAP Centre Langevin Grande-Synthe

Animation ADREMAP Centre Langevin Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Animation ADREMAP 20 et 21 septembre Centre Langevin Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association ‘’ADREMAP’’ vous propose une animation autour de se minéraux et fossiles et l’ouverture du Musée de la Minéralogie (selon l’avancée des travaux).

Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

ADREMAP