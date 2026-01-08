Animation albums jeunesse Médiathèque de Magescq Magescq

Animation albums jeunesse

Retrouvez MA VALIZ’O HISTOIRES avec des histoires d’Ours ET de Galette..!

Moment d’écoute et de découverte autour d’albums jeunesse.

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

English : Animation albums jeunesse

Discover MY VALIZ?O STORIES with stories of Bear AND Galette…!

An opportunity to listen to and discover children’s books.

