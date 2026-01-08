Animation albums jeunesse Médiathèque de Magescq Magescq
Animation albums jeunesse Médiathèque de Magescq Magescq mercredi 14 janvier 2026.
Animation albums jeunesse
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Retrouvez MA VALIZ’O HISTOIRES avec des histoires d’Ours ET de Galette..!
Moment d’écoute et de découverte autour d’albums jeunesse.
Retrouvez MA VALIZ’O HISTOIRES avec des histoires d’Ours ET de Galette..!
Moment d’écoute et de découverte autour d’albums jeunesse. .
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation albums jeunesse
Discover MY VALIZ?O STORIES with stories of Bear AND Galette…!
An opportunity to listen to and discover children’s books.
L’événement Animation albums jeunesse Magescq a été mis à jour le 2026-01-05 par OTI LAS