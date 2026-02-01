Animation >>> Allumages du feu à la Préhistoire

Route de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:15:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-23

Allumer un feu au Paléolithique

Rien de mieux en cette saison hivernale… que de se réunir autour d’un bon feu? Nos guides animateurs vous proposent de découvrir les 2 techniques d’allumages du feu au paléolithique

Percussion Friction !

À quoi servait le feu ? Quelles étaient les techniques utilisées ? À travers une rencontre authentique avec notre guide animateur, vous êtes sensibilisés à une découverte majeure de la préhistoire.

>Animations gratuites (bâtiment Nestplori@) ;

> Env. 30 mn d’animation. ;

> Animation uniquement en français ;

.

Route de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

English :

Lighting a fire in Paleolithic times

There’s nothing better in this winter season? than to get together around a good fire? Our guides invite you to discover the 2 techniques used to light fires in the Paleolithic era:

Percussion Friction!

What was fire used for? What techniques were used? Through an authentic encounter with our guide, you’ll be introduced to a major discovery of prehistory.

>Free activities (Nestplori@ building);

> Approx. 30 min. animation ;

> Animation in French only;

