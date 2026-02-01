Animation >>> Allumages du feu à la Préhistoire Route de Gargas Aventignan
Début : 2026-02-23 14:15:00
fin : 2026-03-08
2026-02-23
Allumer un feu au Paléolithique
Rien de mieux en cette saison hivernale… que de se réunir autour d’un bon feu? Nos guides animateurs vous proposent de découvrir les 2 techniques d’allumages du feu au paléolithique
Percussion Friction !
À quoi servait le feu ? Quelles étaient les techniques utilisées ? À travers une rencontre authentique avec notre guide animateur, vous êtes sensibilisés à une découverte majeure de la préhistoire.
>Animations gratuites (bâtiment Nestplori@) ;
> Env. 30 mn d’animation. ;
> Animation uniquement en français ;
Route de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr
English :
Lighting a fire in Paleolithic times
There’s nothing better in this winter season? than to get together around a good fire? Our guides invite you to discover the 2 techniques used to light fires in the Paleolithic era:
Percussion Friction!
What was fire used for? What techniques were used? Through an authentic encounter with our guide, you’ll be introduced to a major discovery of prehistory.
>Free activities (Nestplori@ building);
> Approx. 30 min. animation ;
> Animation in French only;
