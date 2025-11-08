Animation American Lunapark Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
Animation American Lunapark Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc samedi 8 novembre 2025.
Animation American Lunapark
Rue Pierre de Coubertin Brézillet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-30
2025-11-08
Découvrez le plus grand parc d’attractions voyageant en Europe ! Retrouvez la grande roue, le palais des glaces, l’Air Max, le New Jack, etc… Demi-tarif et Tarif réduit sur toutes les attractions les mercredis, vendredis et samedis après-midi sur présentation du flyer (papier et téléchargeable).
Ouvert le mercredi de 14 h à 20 h, le vendredi de 20 h à minuit, le samedi de 14 h à minuit et le dimanche de 14 h à 21 h.
Entrée et parking gratuits, attractions payantes. .
