Animation Amphibien-Reptile sur l’ENS Vallon du Barbenan Arfeuilles
samedi 26 septembre 2026 · Arfeuilles
Informations pratiques
Arfeuilles
Animation Amphibien-Reptile sur l’ENS Vallon du Barbenan
Lieu-dit les Biefs Arfeuilles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:45:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez les trésors cachés de l’Espace Naturel Sensible « Vallon du Barbenan » à Arfeuilles
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Lieu-dit les Biefs Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 23 94 smmm@montsmadeleine.fr
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English :
Discover the hidden treasures of the « Vallon du Barbenan » Sensitive Natural Area in Arfeuilles
L’événement Animation Amphibien-Reptile sur l’ENS Vallon du Barbenan Arfeuilles a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations