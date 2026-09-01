Informations pratiques

Arfeuilles

Animation Amphibien-Reptile sur l’ENS Vallon du Barbenan

Lieu-dit les Biefs Arfeuilles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:45:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez les trésors cachés de l’Espace Naturel Sensible « Vallon du Barbenan » à Arfeuilles

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Lieu-dit les Biefs Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 23 94 smmm@montsmadeleine.fr

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English :

Discover the hidden treasures of the « Vallon du Barbenan » Sensitive Natural Area in Arfeuilles

L’événement Animation Amphibien-Reptile sur l’ENS Vallon du Barbenan Arfeuilles a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations