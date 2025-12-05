Animation Angoulins fête Noël Angoulins
Animation Angoulins fête Noël Angoulins vendredi 5 décembre 2025.
Animation Angoulins fête Noël
Centre-bourg Angoulins Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Dans une ambiance de Noël, Angoulins propose un week-end festif où la tradition, les émotions, la magie, … seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Centre-bourg Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25
English : Event Angoulins fête Noël
In a Christmas atmosphere, Angoulins offers a festive weekend of tradition, emotion and magic for the pleasure of young and old alike!
German : Veranstaltung Angoulins fête Noël
In einer weihnachtlichen Atmosphäre bietet Angoulins ein festliches Wochenende, an dem Traditionen, Emotionen, Magie, … zur Freude von Groß und Klein zum Einsatz kommen!
Italiano :
Ad Angoulins si prospetta un weekend di festa all’insegna della tradizione, dell’emozione e della magia per grandi e piccini!
Espanol : Evento Angoulins fête Noël
Angoulins espera un fin de semana festivo lleno de tradición, emoción y magia para grandes y pequeños.
L’événement Animation Angoulins fête Noël Angoulins a été mis à jour le 2025-02-27 par La Rochelle Tourisme