Animation Apérikwiz Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Animation Apérikwiz

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Venez tester vos connaissances, entre amis ou en famille, sur des thèmes de culture générale, de culture bretonne et sur la langue bretonne. Le quiz est présenté en breton mais les questions sur le diaporama sont bilingues. .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Animation Apérikwiz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme