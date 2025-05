Animation Apéro collage dessinatoire #1 – La Rochelle, 6 juin 2025 16:30, La Rochelle.

Animation Apéro collage dessinatoire #1 La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

2025-06-06 16:30:00

Un Apéro collage dessinatoire sur le thème « Imaginez l’avenir dans un monde plus Vert ».

La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine design-her@outlook.fr

English : Event Apéro collage dessinatoire #1

A collage-drawing Apéro on the theme: « Imagine the future in a greener world ».

German : Veranstaltung Apéro collage dessinatoire #1

Ein Aperitif mit zeichnerischer Collage zum Thema: « Stellen Sie sich die Zukunft in einer grüneren Welt vor ».

Italiano :

Un collage di Apéro sul tema: « Immaginare il futuro in un mondo più verde ».

Espanol : Evento Apéro collage dessinatoire #1

Un Apéro collage de dibujos sobre el tema: « Imagina el futuro en un mundo más verde ».

