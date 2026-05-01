Animation Apéro des rapaces La Ruche à Papotes Vérines

Vérines

Animation Apéro des rapaces

La Ruche à Papotes 19 rue de la verrerie Vérines Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Apéro ludique et participatif sur les rapaces animé par la LPO

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La Ruche à Papotes 19 rue de la verrerie Vérines 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 49 13 64

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English :

A fun, participatory aperitif on birds of prey hosted by the LPO

L’événement Animation Apéro des rapaces Vérines a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle