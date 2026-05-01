Animation Apéro des rapaces La Ruche à Papotes Vérines
Animation Apéro des rapaces La Ruche à Papotes Vérines samedi 23 mai 2026.
Vérines
Animation Apéro des rapaces
La Ruche à Papotes 19 rue de la verrerie Vérines Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Apéro ludique et participatif sur les rapaces animé par la LPO
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La Ruche à Papotes 19 rue de la verrerie Vérines 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 49 13 64
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English :
A fun, participatory aperitif on birds of prey hosted by the LPO
L’événement Animation Apéro des rapaces Vérines a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle