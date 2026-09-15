Informations pratiques

Senonches

Animation « Api hour »

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum.

Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

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English :

Discover the black bee colony at the castle and taste honey from the conservation apiary. Minimum of 4 people.

L’événement Animation « Api hour » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE