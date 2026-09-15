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AGENDA · Senonches

Animation « Api hour » Senonches

samedi 19 septembre 2026 · Senonches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
1 Rue du Château
Ville
28250 Senonches
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Senonches

Animation « Api hour »

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum.
Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum.   .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11  chateau.senonches@gmail.com

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English :

Discover the black bee colony at the castle and taste honey from the conservation apiary. Minimum of 4 people.

L’événement Animation « Api hour » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE

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