Animation « Api hour » Senonches
samedi 19 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Animation « Api hour »
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum.
Découverte de la colonie d’abeilles noires du château et dégustation du miel du rucher conservatoire. 4 pers minimum. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com
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English :
Discover the black bee colony at the castle and taste honey from the conservation apiary. Minimum of 4 people.
L’événement Animation « Api hour » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE
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