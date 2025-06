Animation Aprèm autour du renard Aytré 2 juillet 2025 14:30

Charente-Maritime

Animation Aprèm autour du renard Relais Nature de la Moulinette Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02 17:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Animations autour du thème du renard.

Tout public à partir de 3 ans.

.

Relais Nature de la Moulinette

Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

English : Event Aprèm autour du renard

Animations around the theme of foxes.

For all ages 3 and up.

German : Veranstaltung Aprèm autour du renard

Animationen rund um das Thema Fuchs.

Für alle ab 3 Jahren.

Italiano :

Attività sul tema delle volpi.

Per tutte le età dai 3 anni in su.

Espanol : Evento Aprèm autour du renard

Actividades sobre el tema de los zorros.

Para mayores de 3 años.

L’événement Animation Aprèm autour du renard Aytré a été mis à jour le 2025-06-12 par La Rochelle Tourisme