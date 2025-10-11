Animation Après l’école Doué-en-Anjou

Animation Après l’école Doué-en-Anjou samedi 11 octobre 2025.

Animation Après l’école

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Entrez dans une machine à remonter le temps pour faire des emplettes avec un enfant des années 1920.

Apprenez en plus sur les stars de la pub comme le bébé Cadum ou encore la petite alsacienne pour la levure Alsa. Enfin, allez faire un tour à la boutique de jouets pour trouver un jeu à mettre sur la liste pour le père Noël.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 18h.

Dimanche 12 octobre 2025 de 14h à 18h. .

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

Step into a time machine and go shopping with a child of the 1920s.

German :

Betreten Sie eine Zeitmaschine, um mit einem Kind aus den 1920er Jahren einzukaufen.

Italiano :

Entrate in una macchina del tempo e fate shopping con un bambino degli anni Venti.

Espanol :

Entre en una máquina del tiempo y vaya de compras con un niño de los años veinte.

