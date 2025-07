Animation après-midi jeux de société coopératifs Espace Corchade Metz

Passez un bon moment en famille ou entre amis et faites le plein de bonne humeur en jouant en équipe.

100 % coopératifs ! C’est le mot d’ordre de ces deux après-midi. Relevez de nombreux défis ludiques et variés et gagnez tous ensemble.

Sur place, un comptoir à jeux long de 12 mètres, vous attend ! 12 mètres, c’est ce que mesurent les tables d’exposition posées bout à bout. Il faut bien ça pour mettre à votre disposition près de 200 boîtes des jeux d’ambiance, des jeux de cartes, de stratégie ou d’enquête. Vous préférez les super héros, les dragons ou les licornes ? Vous trouverez forcément un thème qui vous plaira dans tout ça !

Les jeunes enfants pourront essayer leurs premiers lancers de dés et découvrir ce qu’est un jeu de plateau. Les autres apprécieront des règles plus complexes et stimulantes. Les ados et adultes trouveront eux aussi de quoi satisfaire leur curiosité ludique.

Pour vous y retrouver dans tout, les bénévoles passionnés vous conseillent dans vos choix et vous expliquent les règles. Et c’est parti, on coopère !Enfants

English :

Spend some quality time with family and friends, and get your kicks playing as a team.

100% cooperative! That’s what these two afternoons are all about. Take up a variety of fun challenges and win together.

A 12-metre-long games counter awaits you on site! 12 metres is the length of the display tables, laid end to end. That’s how long it takes to put nearly 200 boxes at your disposal: atmospheric games, card games, strategy games and detective games. Do you prefer superheroes, dragons or unicorns? There’s sure to be a theme to suit you!

Younger children can try out their first rolls of the dice and discover what a board game is all about. Others will appreciate the more complex and challenging rules. Teens and adults alike will find something to satisfy their playful curiosity.

To help you make sense of it all, our enthusiastic volunteers will advise you on your choices and explain the rules. Let’s get to work!

German :

Verbringen Sie eine schöne Zeit mit der Familie oder mit Freunden und tanken Sie gute Laune, indem Sie im Team spielen.

100 % kooperativ! Das ist das Motto dieser beiden Nachmittage. Stellen Sie sich den verschiedenen Herausforderungen und gewinnen Sie gemeinsam.

Vor Ort erwartet Sie eine 12 Meter lange Spieltheke! 12 Meter, so lang sind die Ausstellungstische, wenn sie aneinandergelegt werden. So viel Platz ist nötig, um fast 200 Kisten mit Stimmungsspielen, Kartenspielen, Strategiespielen und Detektivspielen unterzubringen. Mögen Sie lieber Superhelden, Drachen oder Einhörner? In all dem findest du bestimmt ein Thema, das dir gefällt!

Kleine Kinder können ihre ersten Würfelwürfe ausprobieren und herausfinden, was ein Brettspiel ist. Andere werden sich über komplexere und herausfordernde Regeln freuen. Auch Teenager und Erwachsene werden etwas finden, das ihre spielerische Neugier befriedigt.

Damit Sie den Überblick behalten, beraten Sie unsere engagierten Freiwilligen bei der Auswahl und erklären Ihnen die Regeln. Und los geht’s, wir kooperieren!

Italiano :

Trascorrete del tempo di qualità con la famiglia e gli amici e partecipate al divertimento giocando in squadra.

cooperazione al 100%! Questo è l’obiettivo di questi due pomeriggi. Affrontate una serie di sfide divertenti e vincete insieme.

Sul posto, vi aspetta un banco giochi lungo 12 metri! 12 metri: questa è la lunghezza dei tavoli espositivi, disposti da un capo all’altro. Uno spazio sufficiente per mettere a vostra disposizione quasi 200 scatole: giochi d’atmosfera, giochi di carte, giochi di strategia e giochi polizieschi. Preferite i supereroi, i draghi o gli unicorni? Troverete sicuramente un tema che vi piace in tutto questo!

I bambini più piccoli possono cimentarsi con i primi lanci di dadi e scoprire che cos’è un gioco da tavolo. Altri apprezzeranno le regole più complesse e impegnative. Anche gli adolescenti e gli adulti troveranno qualcosa per soddisfare la loro curiosità ludica.

Per aiutarvi a orientarvi, i nostri entusiasti volontari vi consiglieranno nelle scelte e vi spiegheranno le regole. Mettiamoci al lavoro!

Espanol :

Pase un rato agradable con la familia y los amigos, y diviértase jugando en equipo.

¡100% cooperativo! De eso van estas dos tardes. Enfréntate a una gran variedad de divertidos retos y ganad juntos.

En el recinto le espera un mostrador de juegos de 12 metros de largo 12 metros: eso es lo que miden las mesas de exposición, colocadas de punta a punta. Es espacio suficiente para poner a su disposición cerca de 200 cajas: juegos de ambientación, de cartas, de estrategia y de detectives. ¿Prefiere superhéroes, dragones o unicornios? Seguro que entre todo esto encuentra un tema que le guste

Los más pequeños podrán probar sus primeras tiradas de dados y descubrir en qué consiste un juego de mesa. Otros apreciarán las reglas más complejas y desafiantes. Los adolescentes y adultos también encontrarán algo para satisfacer su curiosidad lúdica.

Para ayudarle a orientarse, nuestros entusiastas voluntarios le aconsejarán sobre sus elecciones y le explicarán las reglas. ¡Manos a la obra!

