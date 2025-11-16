Animation Après-midi jeux Salle Grimolet Ploufragan
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
Vous souhaitez rafraîchir votre collection de jeux de société ou anticiper vos cadeaux de Noël ? L’association Jeux Dit Plouf’ vous propose son dépôt-vente de jeux de société !
Déposez vos jeux à l’avance et venez faire vos trouvailles.
Et ce n’est pas tout vous pourrez également jouer sur place, une excellente occasion de tester et découvrir de nouveaux jeux avant les fêtes ! .
Salle Grimolet 2 Rue Marcel Cosson Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 32 55 00
