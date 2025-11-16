Animation Après-midi jeux Salle Grimolet Ploufragan

Animation Après-midi jeux

Salle Grimolet 2 Rue Marcel Cosson Ploufragan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Vous souhaitez rafraîchir votre collection de jeux de société ou anticiper vos cadeaux de Noël ? L’association Jeux Dit Plouf’ vous propose son dépôt-vente de jeux de société !

Déposez vos jeux à l’avance et venez faire vos trouvailles.

Et ce n’est pas tout vous pourrez également jouer sur place, une excellente occasion de tester et découvrir de nouveaux jeux avant les fêtes ! .

Salle Grimolet 2 Rue Marcel Cosson Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 32 55 00

