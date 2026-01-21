Animation Après-midi jeux vidéos à Micro Folie Palais ducal Nevers
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour un après-midi jeux vidéo à partir de 14h le samedi 7 février, dans le cadre de Micro-Folie.
Les mercredis et samedis après-midi, Micro-Folie ouvre ses portes au palais ducal ! Aujourd’hui, l’association 58 Gigas vous invite à découvrir une sélection de jeux vidéo autour du thème du costume explorez des univers colorés, créez vos propres personnages et amusez-vous en famille ou entre amis !
Familles, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
