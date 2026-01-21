Animation Après-midi jeux vidéos à Micro Folie Palais ducal Nevers

Animation Après-midi jeux vidéos à Micro Folie

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour un après-midi jeux vidéo à partir de 14h le samedi 7 février, dans le cadre de Micro-Folie.

Les mercredis et samedis après-midi, Micro-Folie ouvre ses portes au palais ducal ! Aujourd’hui, l’association 58 Gigas vous invite à découvrir une sélection de jeux vidéo autour du thème du costume explorez des univers colorés, créez vos propres personnages et amusez-vous en famille ou entre amis !

Familles, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.

Infos au 03.86.68.44.60 .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

