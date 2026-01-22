Animation Après-midis jeux de société coopératifs espace corchade Metz

Animation Après-midis jeux de société coopératifs

100 % coopératif ! C’est le mot d’ordre de ces 2 après-midis.

Formez vos équipes et relevez les défis proposés par les jeux de société coopératifs. Vous gagnez (ou perdez, ça arrive aussi…) tous ensemble.

Qui peut venir jouer ? Tout le monde ! Les plus petits, à partir de 3 ans. Avec les jeux de société coopératifs, ils vont expérimenter leurs premiers jeux de plateau, s’exercer à manipuler des pièces de toutes les formes et apprendre à suivre des règles simples et courtes. Le tout avec un matériel coloré et attrayant.

Au fur et à mesure que les enfants avancent en âge, ils testeront des parties plus longues et suivront des consignes de jeu de plus en plus plus complexes et stimulantes. Ils pourront incarner les héros de leur choix. Qu’ils deviennent chevaliers, princesses, pirates, chasseurs de zombies ou de fantômes, les aventures les captiveront immanquablement.

Les ados et adultes, joueurs experts, opteront eux pour des parties immersives dans lesquelles ils prendront le temps d’élaborer leur stratégique. Alors que ceux qui aiment simplement s’amuser et rire entre amis se lanceront des défis à base de mimes, dessins, associations d’idées, création d’histoire.

Les après-midis jeux de société coopératifs s’adressent aux joueurs de 3 à 103 ans, experts ou novices, à ceux qui adorent s’amuser en équipe, à ceux qui n’aiment pas perdre… seul.

Comment se déroule les après-midi jeux de société coopératifs ? Sur place un comptoir à jeux long de 12 mètres, vous attend ! 12 mètres, c’est ce que mesurent les tables d’exposition posées bout à bout. Il faut bien ça pour mettre à votre disposition près de 200 boîtes : des jeux d’ambiance, des jeux de cartes, de stratégie ou d’enquête. Vous préférez les super-héros, les dragons, les licornes ? il y a forcément une aventure qui vous tentera ! Pour vous y retrouver dans tout ça, pas de panique. Les bénévoles passionnés vous conseillent dans vos choix et vous expliquent les règles. Et c’est parti, on coopère.Tout public

English :

100% cooperative! That’s the motto for these 2 afternoons.

Form your teams and take up the challenges offered by cooperative board games. You’ll win (or lose, as the case may be…) together.

Who can come and play? Everyone can! Even the little ones, aged 3 and over. With cooperative board games, they’ll experience their first board games, practice manipulating pieces of all shapes and learn to follow short, simple rules. All with colorful, attractive materials.

As children get older, they’ll try out longer games and follow increasingly complex and challenging instructions. They can play as the heroes of their choice. Whether they become knights, princesses, pirates, zombie hunters or ghosts, the adventures are sure to captivate them.

Teens and adults, expert players, will opt for immersive games in which they take the time to develop their strategy. And those who simply like to have fun and laugh with friends will be challenged by mimes, drawings, idea associations and story creation.

Afternoon cooperative board games are aimed at players aged 3 to 103, whether experts or novices, those who love to have fun as a team, and those who don?t like to lose? alone.

How are cooperative board game afternoons organized? A 12-metre-long games counter awaits you on site! 12 meters, that’s how long the display tables are, laid end to end. That’s all it takes to put nearly 200 boxes at your disposal: atmospheric games, card games, strategy games and investigative games. Whether you prefer superheroes, dragons or unicorns, there’s sure to be an adventure to tempt you! No need to panic if you want to find your way around. Enthusiastic volunteers will advise you on your choices and explain the rules. Let’s get to work!

