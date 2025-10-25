Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris
Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris samedi 25 octobre 2025.
Animation Aquatique et terrestre Swim Rox
Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:30:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Swim Rox à la piscine Aqua Bazelle
Séance sportive Aquatique Intense avec combinaison d’exercices aquatiques et renforcement musculaire et cardio. .
Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01
English :
Swim Rox at the Aqua Bazelle pool
German :
Swim Rox im Schwimmbad Aqua Bazelle
Italiano :
Nuoto Rox nella piscina Aqua Bazelle
Espanol :
Swim Rox en la piscina Aqua Bazelle
L’événement Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Chabris Pays de Bazelle