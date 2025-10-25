Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris

Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris samedi 25 octobre 2025.

Animation Aquatique et terrestre Swim Rox

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Swim Rox à la piscine Aqua Bazelle

Séance sportive Aquatique Intense avec combinaison d’exercices aquatiques et renforcement musculaire et cardio. .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01

English :

Swim Rox at the Aqua Bazelle pool

German :

Swim Rox im Schwimmbad Aqua Bazelle

Italiano :

Nuoto Rox nella piscina Aqua Bazelle

Espanol :

Swim Rox en la piscina Aqua Bazelle

L’événement Animation Aquatique et terrestre Swim Rox Chabris a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Chabris Pays de Bazelle