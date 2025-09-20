Animation : architecture d’un métier à tisser La Maison du Mulquinier Avesnes-les-Aubert

Animation : architecture d’un métier à tisser La Maison du Mulquinier Avesnes-les-Aubert samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au fil de cette animation, découvrez l’évolution du tissage depuis les techniques les plus anciennes jusqu’aux métiers perfectionnés du XIXe siècle. Du sprang à la chaîne libre jusqu’au métier à poids, en passant par le tissage au peigne et aux cartons, chaque démonstration permet de comprendre comment les gestes, les outils et les matériaux ont façonné l’histoire textile. Un voyage passionnant dans le temps, à la découverte des savoir-faire qui ont conduit à la fabrication de la précieuse batiste.

La Maison du Mulquinier 22, rue Louise Michel 59129 Avesnes-les-Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord 06 82 45 87 09 https://avesnes-les-aubert.fr/maison-du-mulquinier https://www.facebook.com/LaMaisonduMulquinier La Maison du Mulquinier est un musée local ouvert en 2000 et qui présente la vie des tisseurs à la cave autour des années 1900. Au travers de pièces d’habitation, d’une salle d’exposition, ou autour du métier à tisser, remontez le temps et venez découvrir la vie et le quotidien de nos aïeux. L’accès se fait par la rue Louise Michel, qui est en sens unique, la maison se situant dans le virage. La rue étant étroite vous trouverez 1 parking avant la maison et un second après. Il est possible de se garer dans les rues adjaçentes. Préférer l’accès par l’avenue Jules Guesde/Rue Paul Vaillant Couturier ou Waldeck Rousseau (Fête foraine dans le centre le WE des JEP et brocante rue Sadit Carnot le samedi 16 septembre AM)

Journées européennes du patrimoine 2025

@DANEL AUPHÉLINE