Animation aromathérapie La Broque

Animation aromathérapie

135 C Rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Animations spéciales pour le mois de novembre, le mois du bien-être ! Pour cette occasion, venez découvrir notre atelier Aromathérapie . Cette méthode désigne de manière générale l’utilisation des composés aromatiques des plantes, la plupart du temps sous forme d’huiles essentielles, dans une optique de prévention et de soulagement, ainsi que de bien-être et d’apaisement. La participation aux ateliers d’Aromathérapie nécessite le paiement d’un supplément et sont sur réservation (à l’accueil du centre aquatique). .

