ANIMATION ARTISTIQUE Valras-Plage
ANIMATION ARTISTIQUE Valras-Plage jeudi 23 octobre 2025.
ANIMATION ARTISTIQUE
2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Rencontrez l’artiste peintre JABRUN et participez à son atelier créatif ! Une expérience artistique unique. Entrée libre sur inscription.
Participez à une animation artistique exceptionnelle avec l’artiste peintre JABRUN ! Découvrez son univers, échangez avec lui et laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier pratique. Une expérience unique pour petits et grands. Entrée libre, mais inscription obligatoire pour garantir votre place. .
2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Meet painter JABRUN and take part in his creative workshop! A unique artistic experience. Free admission with registration.
German :
Lernen Sie die Malerin JABRUN kennen und nehmen Sie an ihrem Kreativworkshop teil! Ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis. Freier Eintritt nach Anmeldung.
Italiano :
Incontrate il pittore JABRUN e partecipate al suo laboratorio creativo! Un’esperienza artistica unica. Ingresso gratuito su iscrizione.
Espanol :
Conozca al pintor JABRUN y participe en su taller creativo Una experiencia artística única. Entrada gratuita previa inscripción.
L’événement ANIMATION ARTISTIQUE Valras-Plage a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE