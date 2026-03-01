Animation Arts nature Maison de la réserve et du Vaccarès Arles

Animation Arts nature

Mercredi 25 mars 2026 de 14h30 à 15h30. Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

Date(s) :

2026-03-25

A l’occasion de la Fête de la nature qui aura lieu le 25 mars 2026, la Réserve naturelle nationale de Camargue propose l’Atelier artistique et ludique Art nature.

Cette animation est accessible à partir de 4 ans.

Chacun mettra les mains à la pâte et repartira avec une empreinte personnalisée. .

Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@snpn.fr

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English :

To mark the Fête de la nature on March 25, 2026, the Réserve naturelle nationale de Camargue is offering the Art Nature play workshop.

L’événement Animation Arts nature Arles a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Arles