Animation astronomie

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Animation astronomie avec l’Astro club du Hautacam.

Venez vivre une soirée la tête dans les étoiles !

Au programme

Une première partie en intérieur pour apprendre à lire la carte du ciel, comprendre la Réserve de Ciel Etoilé et échanger avec des passionnés d’astronomie.

La soirée continuera en extérieur avec une observation exceptionnelle des étoiles et des planètes.

(Animation reportée en cas de mauvais temps).

– Animation gratuite.

– Ouvert à tous.

– Places limitées (pour la partie intérieure), réservation conseillée. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Astronomy activities with the Astro Club du Hautacam.

Come and enjoy an evening with your head in the stars!

On the program:

The first part will take place indoors, where you’ll learn how to read the sky map, understand the Starry Sky Reserve and chat with astronomy enthusiasts.

The evening continues outdoors with an exceptional observation of the stars and planets.

(Event postponed in case of bad weather).

L’événement Animation astronomie Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-02-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65