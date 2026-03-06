Animation astronomie Soirée lunaire et ciel profond RDV Salle des fêtes Avril-sur-Loire

Animation astronomie Soirée lunaire et ciel profond

RDV Salle des fêtes Le Bourg Avril-sur-Loire Nièvre

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-07-24 20:30:00

2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vous désirez vivre une véritable nuit d’observation astronomique inoubliable ? Cette soirée est faite pour vous…

Après un diaporama d’environ 20 minutes expliquant la structure de l’univers avec questions/débats, venez observer à la nuit tombée la lune et ses cratères, les étoiles doubles et autres amas d’étoiles, comme si vous pouviez les toucher !

Avec du matériel haut de gamme, les animateurs du club d’astronomie d’Imphy équipés de lunettes et télescopes (de 100 à 200 mm) vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête.

A partir de 8 ans

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme .

Salle des fêtes Le Bourg Avril-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

