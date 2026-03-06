Animation astronomie Soirée lunaire et ciel profond RDV Salle des fêtes Avril-sur-Loire
Animation astronomie Soirée lunaire et ciel profond vendredi 24 juillet 2026.
Salle des fêtes Avril-sur-Loire Nièvre
Tarif : 6 EUR
20:30:00
23:00:00
2026-07-24
Vous désirez vivre une véritable nuit d’observation astronomique inoubliable ? Cette soirée est faite pour vous…
Après un diaporama d’environ 20 minutes expliquant la structure de l’univers avec questions/débats, venez observer à la nuit tombée la lune et ses cratères, les étoiles doubles et autres amas d’étoiles, comme si vous pouviez les toucher !
Avec du matériel haut de gamme, les animateurs du club d’astronomie d’Imphy équipés de lunettes et télescopes (de 100 à 200 mm) vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête.
A partir de 8 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme .
+33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
