Animation astronomie Tous azimuts Bar associatif L’Ecurie Genêts

Animation astronomie Tous azimuts

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Tous Azimuts! animations astronomiques vous propose une soirée immersive au coeur de l’Univers, avec une séance de vulgarisation scientifique à la manière de C’est Pas Sorcier ! , suivi d’une séance planétarium !

2h pour aborder la naissance du système solaire, les phases de la Lune, les saisons, les constellations, l’usage d’un télescope, l’histoire de l’astronomie et plein d’autres mystères envoûtants !

Ainsi le ciel n’aura plus de secret pour vous ! .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

English : Animation astronomie Tous azimuts

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation astronomie Tous azimuts Genêts a été mis à jour le 2025-11-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts