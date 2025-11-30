Animation astronomie Tous azimuts Bar associatif L’Ecurie Genêts
Animation astronomie Tous azimuts
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Tous Azimuts! animations astronomiques vous propose une soirée immersive au coeur de l’Univers, avec une séance de vulgarisation scientifique à la manière de C’est Pas Sorcier ! , suivi d’une séance planétarium !
2h pour aborder la naissance du système solaire, les phases de la Lune, les saisons, les constellations, l’usage d’un télescope, l’histoire de l’astronomie et plein d’autres mystères envoûtants !
Ainsi le ciel n’aura plus de secret pour vous ! .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
