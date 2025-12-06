Animation Atelier beatbox Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle
Animation Atelier beatbox Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle samedi 6 décembre 2025.
Animation Atelier beatbox
Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Discipline de la culture hip-hop, le beatboxing consiste à imiter, avec la bouche, des percussions, des pulsations, des bribes de mélodie.
Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71
English : Beatbox workshop
A discipline of hip-hop culture, beatboxing involves imitating percussion, beats and snatches of melody with the mouth.
German : Beatbox-Workshop
Beim Beatboxing, einer Disziplin der Hip-Hop-Kultur, imitiert man mit dem Mund Schlagzeug, Pulsschläge und Melodiefetzen.
Italiano :
Disciplina hip-hop, il beatboxing consiste nell’imitare con la bocca percussioni, ritmi e frammenti di melodia.
Espanol : Taller de beatbox
El beatboxing, una disciplina del hip-hop, consiste en imitar con la boca percusiones, ritmos y fragmentos de melodías.
