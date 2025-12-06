Animation Atelier beatbox Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle

Animation Atelier beatbox

Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Discipline de la culture hip-hop, le beatboxing consiste à imiter, avec la bouche, des percussions, des pulsations, des bribes de mélodie.

English : Beatbox workshop

A discipline of hip-hop culture, beatboxing involves imitating percussion, beats and snatches of melody with the mouth.

German : Beatbox-Workshop

Beim Beatboxing, einer Disziplin der Hip-Hop-Kultur, imitiert man mit dem Mund Schlagzeug, Pulsschläge und Melodiefetzen.

Italiano :

Disciplina hip-hop, il beatboxing consiste nell’imitare con la bocca percussioni, ritmi e frammenti di melodia.

Espanol : Taller de beatbox

El beatboxing, una disciplina del hip-hop, consiste en imitar con la boca percusiones, ritmos y fragmentos de melodías.

