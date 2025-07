Animation Atelier bestiaire imaginaire La Rochelle

Animation Atelier bestiaire imaginaire

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-26

2025-08-05

Lors de cet atelier mêlant dessin et écriture, revêtez le costume de cryptozoologue et créez vos créatures chimériques !

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier bestiaire imaginaire

At this workshop combining drawing and writing, don your cryptozoologist costume and create your own chimeric creatures!

German : Veranstaltung Atelier bestiaire imaginaire

In diesem Workshop, der Zeichnen und Schreiben miteinander verbindet, schlüpfen Sie in das Kostüm eines Kryptozoologen und kreieren Sie Ihre eigenen chimärischen Kreaturen!

Italiano :

In questo laboratorio che combina disegno e scrittura, indossate il vostro costume da criptozoologo e create le vostre creature chimeriche!

Espanol : Evento Atelier bestiaire imaginaire

En este taller que combina dibujo y escritura, ponte tu disfraz de criptozoólogo y crea tus propias criaturas quiméricas

