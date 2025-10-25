Animation Atelier bidouilles & Cie Médiathèque michel Crépeau (La cachette Niveau 0) La Rochelle
Médiathèque michel Crépeau (La cachette Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Tu aimes créer avec tes mains et ton imagination ? Alors cet atelier est fait pour toi !
Médiathèque michel Crépeau (La cachette Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71
English : Event Atelier bidouilles & Cie
Do you love creating with your hands and your imagination? Then this workshop is for you!
German : Veranstaltung Atelier bidouilles & Cie
Du liebst es, mit deinen Händen und deiner Fantasie etwas zu erschaffen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!
Italiano :
Amate creare con le vostre mani e la vostra immaginazione? Allora questo laboratorio fa per voi!
Espanol : Evento Atelier bidouilles & Cie
¿Te encanta crear con tus manos y tu imaginación? Entonces, ¡este taller es para ti!
