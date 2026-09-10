Animation Atelier Cocktails SAINT JAMES avec Caribbean Bartenderz, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie SAINT JAMES · Sainte-Marie
Informations pratiques
Animation Atelier Cocktails SAINT JAMES avec Caribbean Bartenderz Samedi 19 septembre, 10h00 Distillerie SAINT JAMES Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Samedi 19 septembre, de 10h à 15h, venez découvrir l’univers du cocktail au rhum lors d’une animation animée par un bartender professionnel.
Entre démonstration et réalisation, laissez-vous surprendre par des créations mettant en valeur le rhum Saint James et ses arômes.
Sur place, deux cocktails vous seront proposés, élaborés à partir des rhums de la maison Saint James, une belle occasion de (re)découvrir la marque autrement, dans un moment convivial et festif à l’occasion des Journées Europpéennes du Patrimoine
Programme :
Démonstration et réalisation de cocktails Saint James
vente de cocktails sur site
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Réservé à un public de + de 18 ans
Visite libre des jardins, du Musée du Rhum, de la maison de la distillation et de la cave à millésimes
Distillerie SAINT JAMES Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 69 50 37 https://rhum-saintjames.com/ https://www.instagram.com/distillerie_saintjames_mq/ Distillerie Saint James, ancienne usine de Sainte Marie parking, accès PMR
Samedi 19 septembre, de 10h à 15h, venez découvrir l’univers du cocktail au rhum lors d’une animation animée par un bartender professionnel.
@Marie-Line DORMOY
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