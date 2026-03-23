Animation Atelier créatif Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles
Animation Atelier créatif Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles mercredi 15 avril 2026.
Animation Atelier créatif
Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Envie de laisser parler votre créativité ? La médiathèque de Varennes-Vauzelles vous invite à participer à **plusieurs ateliers créatifs ouverts à tous** pendant les vacances de printemps.
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril de 14h à 17h à la Médiathèque
Tout public Sans inscription Gratuit
Durant ces après-midis, venez créer lanternes et suspensions décoratives qui illumineront et embelliront la ville lors de prochains événements festifs comme la Fête de la musique et les Vendredis de l’Été.
Au programme Création de lanternes seul ou à plusieurs, réalisez de jolies lanternes qui seront ensuite exposées dans la ville.
Fabrication de suspensions décoratives laissez libre cours à votre imagination pour créer des décorations originales qui participeront à l’ambiance estivale de Varennes-Vauzelles. .
Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr
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English : Animation Atelier créatif
L’événement Animation Atelier créatif Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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