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AGENDA · Lagord

Animation – Atelier création de boucles d’oreilles L’agora Tiers-lieu Lagord

samedi 19 septembre 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
L'agora Tiers-lieu
Adresse
2, Rue René Dumont
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Animation – Atelier création de boucles d’oreilles

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cet atelier s’adresse à un public à partir de 7 ans.
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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90  lagora@atlantech-lr.fr

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English :

This workshop is intended for %E0 participants %E0 ages 7 and up.

L’événement Animation – Atelier création de boucles d’oreilles Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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