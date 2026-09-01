Animation – Atelier création de boucles d’oreilles L’agora Tiers-lieu Lagord

Informations pratiques

Lagord

Animation – Atelier création de boucles d’oreilles

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cet atelier s’adresse à un public à partir de 7 ans.

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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr

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English :

This workshop is intended for %E0 participants %E0 ages 7 and up.

L’événement Animation – Atelier création de boucles d’oreilles Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle