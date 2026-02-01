Animation Atelier de matelotage Nœuds marins Bar L’Indécis Lagord

Animation Atelier de matelotage Nœuds marins

Bar L’Indécis 3 Av. du Fief Rose, 17140 Lagord Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Atelier de 2h matériel fourni

Début : 2026-02-26 15:30:00

fin : 2026-02-26 17:30:00

2026-02-26

Atelier convivial pour découvrir les nœuds marins et le matelotage. Apprenez les bases d’un savoir-faire marin et repartez avec votre création faite main, dans une ambiance chaleureuse au Bar L’Indécis à Lagord.

Bar L’Indécis 3 Av. du Fief Rose, 17140 Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 74 79 noeuds.marins.marsala@gmail.com

English :

A friendly workshop to discover marine knots and seamanship. Learn the basics of seafaring know-how and leave with your own handmade creation, in a warm atmosphere at the Bar L?Indécis in Lagord.

