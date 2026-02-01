Animation Atelier de matelotage Nœuds marins Bar L’Indécis Lagord
Bar L’Indécis 3 Av. du Fief Rose, 17140 Lagord Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Atelier de 2h matériel fourni
Début : 2026-02-26 15:30:00
fin : 2026-02-26 17:30:00
2026-02-26
Atelier convivial pour découvrir les nœuds marins et le matelotage. Apprenez les bases d’un savoir-faire marin et repartez avec votre création faite main, dans une ambiance chaleureuse au Bar L’Indécis à Lagord.
Bar L’Indécis 3 Av. du Fief Rose, 17140 Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 74 79 noeuds.marins.marsala@gmail.com
English :
A friendly workshop to discover marine knots and seamanship. Learn the basics of seafaring know-how and leave with your own handmade creation, in a warm atmosphere at the Bar L?Indécis in Lagord.
