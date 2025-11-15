Animation Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique Maison Georges-Brassens Aytré
Maison Georges-Brassens 17440 Aytré Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Un atelier ludique pour initier les tout-petits petits à l’art de la marionnette, en amont du spectacle Sha Doizo.
Maison Georges-Brassens 17440 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
English : Event Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique
A fun workshop to introduce toddlers to the art of puppetry, prior to the Sha Doizo show.
German : Veranstaltung Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique
Ein spielerischer Workshop, um die ganz Kleinen vor der Aufführung von Sha Doizo in die Kunst der Marionette einzuführen.
Italiano :
Un divertente laboratorio per introdurre i più piccoli all’arte della marionetta, in vista dello spettacolo Sha Doizo.
Espanol : Evento Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique
Un divertido taller para iniciar a los más pequeños en el arte de las marionetas, antes del espectáculo Sha Doizo.
