Animation Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique Maison Georges-Brassens Aytré

Animation Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique

Maison Georges-Brassens 17440 Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un atelier ludique pour initier les tout-petits petits à l’art de la marionnette, en amont du spectacle Sha Doizo.

.

Maison Georges-Brassens 17440 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

English : Event Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique

A fun workshop to introduce toddlers to the art of puppetry, prior to the Sha Doizo show.

German : Veranstaltung Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique

Ein spielerischer Workshop, um die ganz Kleinen vor der Aufführung von Sha Doizo in die Kunst der Marionette einzuführen.

Italiano :

Un divertente laboratorio per introdurre i più piccoli all’arte della marionetta, in vista dello spettacolo Sha Doizo.

Espanol : Evento Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique

Un divertido taller para iniciar a los más pequeños en el arte de las marionetas, antes del espectáculo Sha Doizo.

L’événement Animation Atelier de sensibilisation à l’art marionnettique Aytré a été mis à jour le 2025-10-02 par Nous La Rochelle