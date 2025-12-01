Animation Atelier décoration de biscuits ukrainiens en famille Médiathèque michel Crépeau (L’atelier Niveau 1) La Rochelle

Animation Atelier décoration de biscuits ukrainiens en famille

Médiathèque michel Crépeau (L’atelier Niveau 1) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 17:45:00

2025-12-22

Partagez un moment créatif et chaleureux en famille ou entre amis et repartez avec vos biscuits décorés pour remplir votre maison de douceur et de tradition !

Médiathèque michel Crépeau (L’atelier Niveau 1) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71

English : Ukrainian biscuit decorating workshop for families

Share a warm, creative moment with family and friends, and take home your decorated cookies to fill your home with sweetness and tradition!

German : Workshop zum Verzieren ukrainischer Kekse mit der ganzen Familie

Teilen Sie einen kreativen und herzlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden und nehmen Sie Ihre verzierten Kekse mit nach Hause, um Ihr Zuhause mit Süße und Tradition zu füllen!

Italiano :

Condividete un momento di calore e creatività con la famiglia e gli amici e portate a casa i vostri biscotti decorati per riempire la vostra casa di dolcezza e tradizione!

Espanol : Taller de decoración de galletas ucranianas en familia

Comparta un momento cálido y creativo con su familia y amigos y llévese a casa sus galletas decoradas para llenar su hogar de dulzura y tradición

