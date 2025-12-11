Animation Atelier décoration Noël nature Relais nature de la Moulinette Aytré

Animation Atelier décoration Noël nature

Relais nature de la Moulinette La Moulinette Aytré Charente-Maritime

2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Envie de préparer les fêtes autrement ? Le Relais Nature de La Moulinette vous propose un atelier de décoration 100% nature, pour créer vous-même de jolies décorations de Noël.

English : Event Atelier décoration Noël nature

Looking for a different way to prepare for the holidays? The Relais Nature de La Moulinette offers you a 100% natural decorating workshop, to create your own pretty Christmas decorations.

