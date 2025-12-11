Animation Atelier décoration Noël nature Relais nature de la Moulinette Aytré
Animation Atelier décoration Noël nature Relais nature de la Moulinette Aytré dimanche 14 décembre 2025.
Début : 2025-12-14
2025-12-14
Envie de préparer les fêtes autrement ? Le Relais Nature de La Moulinette vous propose un atelier de décoration 100% nature, pour créer vous-même de jolies décorations de Noël.
English : Event Atelier décoration Noël nature
Looking for a different way to prepare for the holidays? The Relais Nature de La Moulinette offers you a 100% natural decorating workshop, to create your own pretty Christmas decorations.
