Animation Atelier d’écriture Ce que je sais, ce que je ne sais pas La Rochelle

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-11 16:00:00
fin : 2025-12-11 18:00:00
2025-12-11
Atelier d’écriture avec Floriane Durey.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Writing workshop Ce que je sais, ce que je ne sais pas
Writing workshop with Floriane Durey.
German : Schreibwerkstatt Ce que je sais, ce que je ne sais pas
Schreibworkshop mit Floriane Durey.
Italiano :
Laboratorio di scrittura con Floriane Durey.
Espanol : Taller de escritura Ce que je sais, ce que je ne sais pas
Taller de escritura con Floriane Durey.
