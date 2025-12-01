Animation Atelier d’écriture Ce que je sais, ce que je ne sais pas La Rochelle

Animation Atelier d’écriture Ce que je sais, ce que je ne sais pas

Début : 2025-12-11 16:00:00

fin : 2025-12-11 18:00:00

2025-12-11

Atelier d’écriture avec Floriane Durey.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Writing workshop Ce que je sais, ce que je ne sais pas

Writing workshop with Floriane Durey.

German : Schreibwerkstatt Ce que je sais, ce que je ne sais pas

Schreibworkshop mit Floriane Durey.

Italiano :

Laboratorio di scrittura con Floriane Durey.

Espanol : Taller de escritura Ce que je sais, ce que je ne sais pas

Taller de escritura con Floriane Durey.

