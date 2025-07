Animation Atelier d’écriture Compagnie .BART La Rochelle

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-08-12 17:00:00

fin : 2025-08-12 19:00:00

Il est 5h22, le sommeil vous fuit toujours. Le temps s’écoule goutte à goutte attrapez cette rivière de pensées sur une feuille de papier !

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier d’écriture Compagnie .BART

It’s 5:22 a.m. and sleep is still eluding you. Time flows drop by drop: catch this river of thoughts on a sheet of paper!

German : Veranstaltung Atelier d’écriture Compagnie .BART

Es ist 5:22 Uhr und der Schlaf läuft Ihnen immer noch davon. Die Zeit tröpfelt: Fangen Sie diesen Gedankenfluss auf einem Blatt Papier ein!

Italiano :

Sono le 5.22 del mattino e il sonno continua a sfuggirvi. Il tempo scorre: catturate questo fiume di pensieri su un foglio di carta!

Espanol : Evento Atelier d’écriture Compagnie .BART

Son las 5.22 de la mañana y el sueño te sigue eludiendo. El tiempo pasa a cuentagotas: ¡capta este río de pensamientos en una hoja de papel!

