Animation Atelier d’écriture Crime dans la tour La Rochelle

Animation Atelier La lettre au Père Noël

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-17 15:45:00

2025-12-03

Dans cet atelier, les rôles s’inversent l’enfant se met dans les bottes du Père Noël.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier La lettre au Père Noël

In this workshop, the roles are reversed: the child steps into Santa?s boots.

German : Veranstaltung Atelier La lettre au Père Noël

In diesem Workshop werden die Rollen vertauscht: Das Kind schlüpft in die Stiefel des Weihnachtsmanns.

Italiano :

In questo laboratorio i ruoli si invertono: il bambino si cala negli stivali di Babbo Natale.

Espanol : Evento Atelier La lettre au Père Noël

En este taller, los papeles se invierten: el niño se pone las botas de Papá Noel.

