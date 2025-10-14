Animation Atelier d’écriture Crime dans la tour La Rochelle
Animation Atelier La lettre au Père Noël
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:45:00
2025-12-03
Dans cet atelier, les rôles s’inversent l’enfant se met dans les bottes du Père Noël.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Event Atelier La lettre au Père Noël
In this workshop, the roles are reversed: the child steps into Santa?s boots.
German : Veranstaltung Atelier La lettre au Père Noël
In diesem Workshop werden die Rollen vertauscht: Das Kind schlüpft in die Stiefel des Weihnachtsmanns.
Italiano :
In questo laboratorio i ruoli si invertono: il bambino si cala negli stivali di Babbo Natale.
Espanol : Evento Atelier La lettre au Père Noël
En este taller, los papeles se invierten: el niño se pone las botas de Papá Noel.
L’événement Animation Atelier La lettre au Père Noël La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-25 par Nous La Rochelle