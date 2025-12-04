Animation Atelier d’écriture Du textile au texte, un corps à l’ouvrage La Rochelle
Animation Atelier d’écriture Du textile au texte, un corps à l’ouvrage
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-04 15:00:00
fin : 2025-12-04 18:00:00
Avec Véronique Willmann Rulleau.
Cet atelier abordera l’écriture, les échafaudages invisibles de la création, en parlant couture !
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Writing workshop Du textile au texte, un corps à l’ouvrage
With Véronique Willmann Rulleau.
This workshop will explore writing, the invisible scaffolding of creation, and talk about couture!
German : Schreibwerkstatt Du textile au texte, un corps à l’ouvrage
Mit Véronique Willmann Rulleau.
In diesem Workshop geht es um das Schreiben, das unsichtbare Gerüst des kreativen Schaffens und um das Thema Nähen!
Italiano :
Con Véronique Willmann Rulleau.
In questo workshop si parlerà di scrittura, dell’invisibile impalcatura della creazione e si parlerà di cucito!
Espanol : Taller de escritura Du textile au texte, un corps à l’ouvrage
Con Véronique Willmann Rulleau.
En este taller se abordará la escritura, el andamiaje invisible de la creación, y se hablará de costura
