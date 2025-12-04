Animation Atelier d’écriture Du textile au texte, un corps à l’ouvrage La Rochelle

Animation Atelier d’écriture Du textile au texte, un corps à l’ouvrage

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-04 15:00:00

fin : 2025-12-04 18:00:00

Avec Véronique Willmann Rulleau.

Cet atelier abordera l’écriture, les échafaudages invisibles de la création, en parlant couture !

English : Writing workshop Du textile au texte, un corps à l’ouvrage

With Véronique Willmann Rulleau.

This workshop will explore writing, the invisible scaffolding of creation, and talk about couture!

German : Schreibwerkstatt Du textile au texte, un corps à l’ouvrage

Mit Véronique Willmann Rulleau.

In diesem Workshop geht es um das Schreiben, das unsichtbare Gerüst des kreativen Schaffens und um das Thema Nähen!

Italiano :

Con Véronique Willmann Rulleau.

In questo workshop si parlerà di scrittura, dell’invisibile impalcatura della creazione e si parlerà di cucito!

Espanol : Taller de escritura Du textile au texte, un corps à l’ouvrage

Con Véronique Willmann Rulleau.

En este taller se abordará la escritura, el andamiaje invisible de la creación, y se hablará de costura

