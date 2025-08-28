Animation Atelier d’écriture Ela Zum Winkel La Rochelle

Animation Atelier d’écriture Ela Zum Winkel La Rochelle jeudi 28 août 2025.

Animation Atelier d’écriture Ela Zum Winkel

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Ella Zum Winkel propose un atelier d’écriture pour celles et ceux qui auront envie d’explorer le thème de l’attente à travers des exercices ciblés et improvisations et de créer ensemble des personnages et esquisses miniatures.

.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier d’écriture Ela Zum Winkel

Ella Zum Winkel offers a writing workshop for those who want to explore the theme of waiting through targeted exercises and improvisations, and create miniature characters and sketches together.

German : Veranstaltung Atelier d’écriture Ela Zum Winkel

Ella Zum Winkel bietet einen Schreibworkshop für alle, die Lust haben, das Thema des Wartens durch gezielte Übungen und Improvisationen zu erforschen und gemeinsam Figuren und Skizzen in Miniaturform zu erschaffen.

Italiano :

Ella Zum Winkel propone un laboratorio di scrittura per tutti coloro che vogliono esplorare il tema dell’attesa attraverso esercizi mirati e improvvisazioni, e creare insieme personaggi e bozzetti in miniatura.

Espanol : Evento Atelier d’écriture Ela Zum Winkel

Ella Zum Winkel ofrece un taller de escritura para todos aquellos que deseen explorar el tema de la espera a través de ejercicios específicos e improvisaciones, y crear juntos personajes y bocetos en miniatura.

L’événement Animation Atelier d’écriture Ela Zum Winkel La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-24 par La Rochelle Tourisme