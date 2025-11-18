Animation Atelier d’écriture Laurie Léveillé

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .

Plongez dans l’univers vivant des mots avec la dramaturge québécoise Laurie Léveillé !

.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Writing workshop Laurie Léveillé

Workshop held in conjunction with the exhibition Port-Neuf, été 2025 .

Dive into the lively world of words with Quebec playwright Laurie Léveillé!

German : Schreibwerkstatt Laurie Léveillé

Ein Workshop, der im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, été 2025 durchgeführt wird.

Tauchen Sie mit der Quebecer Dramatikerin Laurie Léveillé in die lebendige Welt der Worte ein!

Italiano :

Questo laboratorio è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .

Immergetevi nel vivace mondo delle parole con la drammaturga del Quebec Laurie Léveillé!

Espanol : Taller de escritura Laurie Léveillé

Este taller es una continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .

¡Sumérjase en el animado mundo de las palabras con la dramaturga quebequesa Laurie Léveillé!

L’événement Animation Atelier d’écriture Laurie Léveillé La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-31 par Nous La Rochelle