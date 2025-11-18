Animation Atelier d’écriture Laurie Léveillé La Rochelle
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 20:00:00
2025-11-18
Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .
Plongez dans l’univers vivant des mots avec la dramaturge québécoise Laurie Léveillé !
English : Writing workshop Laurie Léveillé
Workshop held in conjunction with the exhibition Port-Neuf, été 2025 .
Dive into the lively world of words with Quebec playwright Laurie Léveillé!
German : Schreibwerkstatt Laurie Léveillé
Ein Workshop, der im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, été 2025 durchgeführt wird.
Tauchen Sie mit der Quebecer Dramatikerin Laurie Léveillé in die lebendige Welt der Worte ein!
Italiano :
Questo laboratorio è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .
Immergetevi nel vivace mondo delle parole con la drammaturga del Quebec Laurie Léveillé!
Espanol : Taller de escritura Laurie Léveillé
Este taller es una continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .
¡Sumérjase en el animado mundo de las palabras con la dramaturga quebequesa Laurie Léveillé!
