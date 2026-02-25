Animation Atelier d’écriture Le courage des femmes avec Floriane Durey La Maison des Ecritures La Rochelle
Animation Atelier d’écriture Le courage des femmes avec Floriane Durey La Maison des Ecritures La Rochelle mercredi 11 mars 2026.
Animation Atelier d’écriture Le courage des femmes avec Floriane Durey
La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 20:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Atelier d’écriture mené dans le cadre de l’exposition D’une rive à l’autre du siècle et du festival Des Elles.
.
La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing workshop organized as part of the D’une rive à l’autre du siècle exhibition and the Des Elles festival.
L’événement Animation Atelier d’écriture Le courage des femmes avec Floriane Durey La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-25 par Nous La Rochelle