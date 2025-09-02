Animation Atelier d’écriture Lettre à septembre La Rochelle

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-09-02 19:30:00

Le temps des vacances s’éloigne, la rentrée approche le bout de son nez, mais l’air reste chargé des souvenirs d’été. Septembre est un mois charnière du calendrier, auquel nous allons prendre le temps de nous adresser.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier d’écriture Lettre à septembre

The vacations are drawing to a close, and the start of the new school year is just around the corner, but the air is still thick with memories of summer. September is a pivotal month in the calendar, and we’re going to take the time to address it.

German : Veranstaltung Atelier d’écriture Lettre à septembre

Die Ferienzeit geht zu Ende, der Schulanfang steht vor der Tür, aber die Luft ist immer noch voller Sommererinnerungen. Der September ist ein wichtiger Monat im Kalender, dem wir uns hier widmen wollen.

Italiano :

Le vacanze stanno per finire e l’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte, ma l’aria è ancora densa di ricordi dell’estate. Settembre è un mese cruciale nel calendario e noi ci prendiamo il tempo per affrontarlo.

Espanol : Evento Atelier d’écriture Lettre à septembre

Las vacaciones están llegando a su fin y el comienzo del nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina, pero en el aire aún se respira el recuerdo del verano. Septiembre es un mes crucial en el calendario, y vamos a dedicarle tiempo.

