Animation Atelier d’écriture Petit fantôme La Rochelle

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .

Nous habitons tous un quartier, quel qu’il soit, plus ou moins vaste, plus ou moins délimité dans l’espace.

English : Event Writing workshop Anouck Bloch-Henry

Workshop held in conjunction with the Port-Neuf, été 2025 exhibition.

We all live in a neighborhood, whatever it may be, more or less vast, more or less delimited in space.

German : Veranstaltung Schreibwerkstatt Anouck Bloch-Henry

Workshop im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, été 2025 .

Wir alle leben in einem Stadtteil, sei er größer oder kleiner, räumlich abgegrenzt oder nicht.

Italiano :

Questo workshop è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .

Tutti noi viviamo in un quartiere, qualunque esso sia, più o meno vasto, più o meno delimitato nello spazio.

Espanol : Evento Taller de escritura Anouck Bloch-Henry

Este taller es la continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .

Todos vivimos en un barrio, sea cual sea, más o menos vasto, más o menos delimitado en el espacio.

