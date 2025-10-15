Animation Atelier d’écriture Petit fantôme La Rochelle
Animation Atelier d’écriture Anouck Bloch-Henry
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-06 16:00:00
fin : 2025-12-08 18:00:00
2025-11-06 2025-12-08
Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .
Nous habitons tous un quartier, quel qu’il soit, plus ou moins vaste, plus ou moins délimité dans l’espace.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Event Writing workshop Anouck Bloch-Henry
Workshop held in conjunction with the Port-Neuf, été 2025 exhibition.
We all live in a neighborhood, whatever it may be, more or less vast, more or less delimited in space.
German : Veranstaltung Schreibwerkstatt Anouck Bloch-Henry
Workshop im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, été 2025 .
Wir alle leben in einem Stadtteil, sei er größer oder kleiner, räumlich abgegrenzt oder nicht.
Italiano :
Questo workshop è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .
Tutti noi viviamo in un quartiere, qualunque esso sia, più o meno vasto, più o meno delimitato nello spazio.
Espanol : Evento Taller de escritura Anouck Bloch-Henry
Este taller es la continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .
Todos vivimos en un barrio, sea cual sea, más o menos vasto, más o menos delimitado en el espacio.
